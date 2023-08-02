Остров Олдерни: британские власти намерены установить точное число жертв нацистских лагерей

Scott Reid

Число погибших на Олдерни в годы немецкой оккупации давно оспаривается. Правительство Великобритании назначило группу экспертов для проведения расследования, которое может перевернуть представление о масштабах немецких преступлений на Нормандских островах.

Олдерни – самый северный из Нормандских островов в проливе Ла-Манш, в 13 км от побережья Франции. Во время Второй мировой войны эта британская территория была оккупирована войсками гитлеровской Германии. Здесь располагались места принудительного содержания, в том числе лагерь Зюльт – самый западный из концлагерей Третьего рейха.

Спустя почти 80 лет правительство проведёт расследование с целью установить, сколько человек было убито нацистами на Олдерни, поскольку у историков и очевидцев есть опасения, что реальные цифры могут значительно превышать официальные оценки.

В наши дни от лагеря Зюльт почти ничего не осталось, так как немцы сожгли его и уничтожили все документы до того, как Олдерни был возвращён британцам в мае 1945 года.

В последующие месяцы после освобождения британские солдаты и пленные немцы работали над разминированием острова, чтобы гражданское население, эвакуированное до оккупации, смогло вернуться на родину к Рождеству 1945-го.

Олдерни был, по сути, гигантским трудовым лагерем, где многие заключенные – в основном русские и украинцы, которых привезли для строительства мощных оборонительных укреплений так называемого "Атлантического вала", – стали жертвами политики "истребления трудом".

На остров был доставлены сотни заключённых-евреев из Франции, а также выходцы из Северной Африки и испанские республиканцы. Некоторых заключённых на Олдерни пытали или расстреливали, а тех, кто не мог работать, отправляли в лагеря смерти в оккупированных частях материковой Европы.

Официальное число погибших в лагерях Олдерни составляет 389 человек, – по числу найденных захоронений – но эксперты считают, что реальное количество жертв значительно больше. Официально установлена гибель восьми евреев.

На фоне споров, а также в связи с отсутствием на протяжении многих лет обвинительных приговоров, связанных с учинёнными преступления, уполномоченный по вопросам Холокоста в Великобритании лорд Пиклз недавно объявил о проведении правительственного расследования.

Сейчас на острове проживают около 2 тысяч человек, некоторые местные считают, что не стоит "ворошить прошлое".

"Мёртвые достойны правды, жители Олдерни должны знать точные цифры, это оградит их от попыток фальсификаторов и авторов теорий заговоров исказить историю", – заявил лорд Пиклз.

Группа ведущих учёных опубликует свой отчёт в марте следующего года. Все желающие могут принять участие в расследовании.

"Преувеличение или даже преуменьшение числа погибших само по себе является формой искажения правды о Холокосте и представляет собой серьезную угрозу для создания мира без геноцида", – добавил Пиклз.

Глава администрации Олдерни Уильям Тейт приветствовал шаг властей в Лондоне, заявив, что "проявление уважения к тем, кто страдал и погиб здесь, сколько бы их ни было, – приоритет для островитян".

По словам чиновника, эксперты соберут все свидетельства, "в том числе от тех жителей острова, которые были непосредственными свидетелями зверств, или от их потомков, хранящих важные документы".

Маргарет Ходж, член парламента, чей отец бежал от нацистских преследований в Германии, заявила газете The Guardian, что "пришло время положить конец лжи и сокрытию истины".

В комиссию вошла доктор Гилли Карр, сотрудник кафедры археологии Кембриджского университета. В беседе с Euronews она признала, что за прошедшие годы в газетах было опубликовано множество конкурирующих теорий, и добавила, что "для блага жителей Олдерни, ради погибших и их семей, я думаю, очень важно установить точные цифры, пригласив к расследованию международных экспертов".

По поводу сообщений о том, что число погибших может исчисляться десятками тысяч, она сказала, что, согласно последним научным исследованиям, "нет никаких известных данных, указывающих на то, что эти цифры могут подтвердиться".

Тем не менее, она призвала людей сообщать о любых деталях, которые могут помочь расследованию, поскольку "некоторые записи были украдены из архивов после войны, а некоторые вели частные записи и передавали их из поколения в поколение".

Другая участница дискуссии, доктор Кэролайн Стерди Колс, профессор археологии конфликтов Стаффордширского университета, использовала технологию визуализации для обследования мест двух массовых захоронений на острове.

В беседе с изданием Index on Censorship до подтверждения своего назначения она сказала, что осторожно относится к предположениям о количестве жертв. "Из широкого спектра имеющихся свидетельств и проведённых нами исследований лагерей, в которых содержались евреи, следует, что с ними обращались ужасно, и, скорее всего, здесь погибло больше евреев, чем нам известно", – добавила она.