"Люди мира, на минуту встаньте!"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял участие в памятных мероприятиях в Бухенвальде, посвящённых 76-ой годовщине освобождения концлагеря, печально известного зверствами, совершенными там нацистами во времена Третьего рейха. В Бюхенвальд свозились евреи и цыгане, а также коммунисты, антифашисты, гомосексуалы и так называемые "асоциальные люди". Штайнмайер напомнил, что составляли советские военнопленные и угнанные в Германию жители СССР и добавил:

"С его огромным числом жертв всех групп, Бухенвальд олицетворяет собой варварство нацистов, агрессивный их национализм снаружи, диктатуру и угнетение внутри, ультрашовинистическую идеологию, котрую они называли "фёлькишской" (народной). Бухенвальд - это олицетворение расизма, пыток, убийств и истребления".

Пережившим Холокост и их семьям не разрешили собраться на празднование годовщины в этом году из-за пандемии коронавируса.

Вспоминают о пережитом и бывшие узники нацистов. Алекс Хакер прошёл через концлагерь Дора-Миттельбау:

"Мы, выжившие, угасаем, -говорит он. - Но я надеюсь, что память об этом будет жить - возможно, с помощью наших детей и внуков. Миру нужнно напоминать об этом, иноформировать и воспитывать людей. Пожалуйста, продолжайте это доброе дело!"

Выжившие из разных уголков не смогли на этот раз приехать в Бухенвалд из-за пандемии. Вместо этого они приняли участие в памятнрой церемонии онлайн. В прошлом году масштабная памятная церемония юбилейной даты - 75-летия освобождения Бухенвальда - была отложена из-за ограничений, введённых в связи с карантином.

Бухенвальд в районе немецкого города Веймар функционировал с 1937 по 1945 годы. Здесь были замучены и убиты 56 тысяч человек, а общее число узников достиагло 250 тысяч. 11 апреля 1945 года они подняли восстание, обезоружив и взяв в плен охрану. Эта дата стала Международным днем памяти узников фашистских концлагерей.