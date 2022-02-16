Франция приняла закон о реституции награбленного нацистами

Французский парламент проголосовал за реституцию произведений искусства наследникам еврейских семей, ограбленных нацистами во время Второй мировой войны. Благодаря этому закону 15 картин, хранящихся во французских государственных коллекциях, смогут быть возвращены наследникам их владельцев.

Среди них и это полотно Марка Шагала. Его нашёл канадец, который выслеживает произведения искусства, конфискованные нацистами. В течении 8 лет он собирал доказательства о том, что картина действительно была украдена.

Джеймс Палмер, глава Mondex Corporation:

"Мы получили информацию из Польши о том, что некий господин Сандер был ограблен. Вначале у нас было догадка, на основании которой мы и строили наши дальнейшие шаги, и в конце концов все собранные улики позволили нам найти его семью".

Картину в своё время купил музыкант Дэвид Сандер, польский еврей. Выгнанный нацистами из своей квартиры, он был доставлен в Лодзинское гетто, в затем в 1942 году депортирован с семьёй в Освенцим. Там погибли его жена и двухлетняя дочь. Сам он выжил и в 1962 году сообищил в Германию о краже своей картины.

Мелина Вольман, юрист:

"У нас есть, например, заявление под присягой госполдина Дэвида Сандера, который не называет картину, но описывает её совершенно точно. Факт грабежа был быстро установлен и признан, в частности, немецкими судами, а также и фрацузским правительством в ответ на наш иск".

Сейчас власти Франции вернут картину пяти внучатым племянникам и племянницам Дэвида Сандера, скончавшегося в 1966 году.