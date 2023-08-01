Великобритания: отправка мигрантов на баржу снова отложена

Новые работы потребовались для запуска в эксплуатацию баржи для мигрантов, которая вызвала протесты в Великобритании.

Власти Соединённого Королевства вновь были вынуждены отложить введение в эксплуатацию баржи для размещения мигрантов в Портлендском порту. Задержку объясняют необходимостью лучше подготовить судно – в частности, снизить риски возникновения пожара. На барже есть и другие проблемы с безопасностью.

МВД планировало уже во вторник разместить на судне первую группу просителей убежища, около 50 человек. Этот проект запущен, вопреки протестам правозащитников, чтобы сократить расходы, связанные с поселением мигрантов в гостиницах.