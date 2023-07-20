Дом-баржа для мигрантов причалила к месту дислокации на юге Англии

Luc Hanrahan

На барже высотой в три этажа и размером с футбольное поле скоро будут жить 500 человек со всего мира.

Баржа "Бибби Стокгольм" уже причалила к небольшому острову Портленд на юге Англии. В соответствии с планами правительства Великобритании по снижению нагрузки на систему предоставления убежища здесь должны разместить 500 мигрантов-мужчин.

Полицейским свое мнение высказали местные жители:

"В целом , если их нужно где-то содержать, то так и нужно сделать".

"Я думаю, что это совершенно бесчеловечно. Я не понимаю, почему мы это делаем, я думаю, что это ужасно. И мне очень стыдно за то, что наша страна так обращается с людьми".

"Мне, конечно, жаль их, потому что они приехали из страны, где, очевидно, есть проблемы, но и у нас в стране сейчас тоже существуют проблемы".

"Мы бы предпочли видеть, чтобы к людям относились достойно, с гуманностью, проявляли больше уважения. Их нужно разместить на земле".

Эта баржа может стать альтернативой гостиницам, где в настоящее время размещают просителей убежища. Правительство Великобритании стремится сократить расходы, изменяя систему.

Но не везде получается реализовать этот план. По сообщениям, владельцы портов в Ливерпуле и Эдинбурге отказались допустить к причалу два судна, на которых предполагалось разместить тысячу беженцев. Суда были возвращены владельцам.

В то же время большая баржа в Портленде будет введена в эксплуатацию в течение ближайших недель.

"У местных жителей есть и другие серьезные опасения: эта гавань, где строго контролируются разрешения на вход и выход из нее, будет играть роль временной тюрьмы для тех, кто находится на борту баржи в этом порту", — передает корреспондент Euronews Ханрахан.

"Судно полностью герметично, там есть дверь безопасности. А мы не можем обойти остров, потому что эта часть порта будет закрыта. Так что я не понимаю, как они могут быть свободны. Очень странное положение дел, мне кажется, что это тюрьма", — говорит жительница Портленда.

На барже высотой в три этажа и размером с футбольное поле скоро будут жить 500 человек со всего мира.