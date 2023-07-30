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Поджог посольства Франции и ультиматум ЭКОВАС

Сторонники хунты пришли к посольству Франции с флагами РФ
Сторонники хунты пришли к посольству Франции с флагами РФ Авторское право Sam Mednick/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Euronews

Сторонники хунты подожгли вход в посольство Франции в Ниамее. Сообщество ЭКОВАС выдвинуло военным недельный ультиматум.

Тысячи сторонников захватившей власть в Нигере хунты вышли на улицы Ниамея с флагами РФ в руках, дошли до посольства Франции и затем подожгли вход в здание, выкрикивая антиколониальные лозунги. На территории Нигера сейчас находятся до 600 граждан Франции. 

Президент Эммануэль Макрон заявил, что не потерпит любую атаку против Франции и ее интересов и  пообещал, что Париж ответит незамедлительно . 

Накануне правительство Франции сообщило, что приостанавливает программу помощи Нигеру. 

"Хочу сказать Европейскому союзу, Африканскому союзу и ЭКОВАС, пожалуйста, не вмешивайтесь в наши дела", — говорит житель Ниамея Омар Баомусса.

Захватившие власть военные направили сообществу ЭКОВАС, собравшемуся на специальный саммит в Абудже, заявление, в котором просят не вмешиваться в происходящее. 

Участники сообщества, в свою очередь, выдвинули ультиматум и обещают принять все необходимые меры, что восстановить конституционный порядок в Нигере . ЭКОВАС дар разрешение на  использование силы в случае, если президент Мохамед Базу м не вернется в кресло.

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