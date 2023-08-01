Лачин: грузовики со стройматериалами вместо танков

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Корреспондент Euronews Анелиз Боржес посетила город Лачин, который с 1992 по 2020 год контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская республика. С 26 августа 2022 года город полностью перешёл под контроль Азербайджана.

Город Лачин на западе Азербайджана похож на огромную строительную площадку.

Куда ни глянь, повсюду видны попытки стереть шрамы последней тотальной войны между Арменией и Азербайджаном.

Три года назад Россия выступила посредником в соглашении о прекращении огня, согласно которому от Армении Азербайджану перешли части Нагорного Карабаха. Этот район настолько стратегически важен, что вскоре после соглашения Москва отправила сюда свои войска, чтобы следить за ходом сделки и встать между двумя сторонами.

Сегодня здесь уже не проходит так называемый Лачинский коридор, и солдаты в основном перебазировались. Но важность города неоспорима.

"Танки были заменены строительными грузовиками. Были вложены огромные средства в восстановление и новое строительство … С целью вернуть в Лачин людей, которые были перемещены отсюда", — передает корреспондент Euronews Анелиз Боржес.

"Это дом моих прабабушки и прадедушки. А это дом моих бабушки и дедушки", — показывает житель Лачина Хикмат Маммадов.

Дом семьи Хикмата тоже здесь.

- Вы говорите, что родились не здесь, но чувствуете себя родом из Лачина. Почему?

Хикмат Маммадов: "Мои родители, мои бабушка и дедушка всегда говорили о Лачине".

- Что они вам рассказывали?

Хикмат Маммадов: "Что им плохо. Что они всегда скучают".

Хикмат ведет нас в дом, который, по его словам, принадлежал его бабушке и дедушке, где родились и выросли его мать, дяди и тети. Гюльшен говорит, что надеется отпраздновать здесь свое 60-летие в следующем году.

- Как вы себя почувствовали, когда вернулись сюда?

"Я была взволнована", — говорит Гюльшен.

Но часть пути этой семьи включала более болезненные моменты. Например, поиски могил своих бабушек и дедушек на ближайшем кладбище. Здесь обида на другую сторону становится очень ясной.

"Здесь все было заполнено могилами… расстояние между ними было вот таким. Это первая, вторая. И как видите, третья полностью откопана. Даже под деревьями были могилы. Когда мы вернулись сюда, место было заполнено костями…. Человеческие кости. Это были останки наших дедов, бабушек, любимых... наша молодость... Кто это сможет понять?"

На данный момент непостижимая боль может быть единственным, что объединяет две стороны. Пока продолжаются переговоры между лидерами Азербайджана и Армении, дорога к прочному миру должна пройти через людей.

Которые, кажется, охвачены неизгладимыми следами, оставленными многочисленными конфликтами. И чтобы скрыть это, нужно нечто большее, чем бетон и кирпичи.