Макс Ферстаппен одержал пятую подряд победу

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Для Ферстаппена это уже пятая подряд победа в сезоне

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен выиграл этап «Формулы-1» в Австрии, на домашнем для своей команды автодроме «Ред Булл Ринг». Действующий чемпион мира лидирует и в этом сезоне. Для него это уже седьмая победа из девяти этапов, причём пятая подряд — таким образом, Ферстаппен повторил свой прошлогодний рекорд.

Вторым в Австрии пришёл выступающий за «Феррари» Шарль Леклер, третьим стал товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес — при том, что стартовал мексиканец 15-м.