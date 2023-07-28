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В центре Таганрога упала зенитная ракета, есть пострадавшие

Работа экстренных служб на месте падения ракеты, Таганрог, 28 июля 2023 года.
Работа экстренных служб на месте падения ракеты, Таганрог, 28 июля 2023 года. Авторское право Telegram Channel of Rostov-on-Don Region Governor Vasiliy Golubev via AP
 Alexander Kazakevich

Мощный взрыв в центре Таганрога, куда, как утверждает МО РФ, упали обломки украинской ракеты. 15 человек получили травмы, 9 из них госпитализированы. Ещё одна "перехваченная" ракета упала в районе Азова.

В российском Таганроге произошёл сильный взрыв. В Минобороны отчитались, что система ПВО сбила украинскую ракету, а обломки упали на город. 

Как утверждают в военном ведомстве, речь идёт о зенитной ракете, "переоборудованной в ударный вариант".

По словам губернатора Ростовской области, жертв нет, по меньшей мере 15 человек обратились за медицинской помощью "с лёгкими травмами от осколков".

Чиновник сообщил о разрушении одной из стен местного художественного музея. 

Повреждено здание кафе "Чехов сад". В соседнем жилом доме "выбило рамы" в окнах и на балконах. На месте "прилёта" образовалась воронка 5х5 метров. 

Как пишет издание "Важные истории", в 10 км от эпицентра взрыва находится авиабаза.

Позже стало известно о перехвате второй ракеты в Азовской районе – на другом берегу Таганрогского залива. В Минобороны заявили, что обломки упали "в безлюдной местности".

Линия фронта расположена примерно в 170 км.

Власти Украины пока никак не комментировали произошедшее.

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