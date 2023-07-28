В центре Таганрога упала зенитная ракета, есть пострадавшие

Мощный взрыв в центре Таганрога, куда, как утверждает МО РФ, упали обломки украинской ракеты. 15 человек получили травмы, 9 из них госпитализированы. Ещё одна "перехваченная" ракета упала в районе Азова.

В российском Таганроге произошёл сильный взрыв. В Минобороны отчитались, что система ПВО сбила украинскую ракету, а обломки упали на город.

Как утверждают в военном ведомстве, речь идёт о зенитной ракете, "переоборудованной в ударный вариант".

По словам губернатора Ростовской области, жертв нет, по меньшей мере 15 человек обратились за медицинской помощью "с лёгкими травмами от осколков".

Чиновник сообщил о разрушении одной из стен местного художественного музея.

Повреждено здание кафе "Чехов сад". В соседнем жилом доме "выбило рамы" в окнах и на балконах. На месте "прилёта" образовалась воронка 5х5 метров.

Как пишет издание "Важные истории", в 10 км от эпицентра взрыва находится авиабаза.

Позже стало известно о перехвате второй ракеты в Азовской районе – на другом берегу Таганрогского залива. В Минобороны заявили, что обломки упали "в безлюдной местности".

Линия фронта расположена примерно в 170 км.

Власти Украины пока никак не комментировали произошедшее.