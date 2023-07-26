Массированный ракетный обстрел Украины

ПВО Украины сообщили, что сбили 36 российских ракет
Новый массированный обстрел Украины: в среду сразу в нескольких областях страны была объявлена воздушная тревога. В Киеве сообщили, что российские бомбардировщики и, возможно, корабли выпустили несколько десятков крылатых ракет. Они следовали по сложной траектории, но их конечной целью, по данным украинской стороны, был аэродром в Хмельницкой области. В итоге украинская ПВО доложила об уничтожении по меньшей мере 36 ракет.
На востоке Украины продолжаются бои. В Донецкой области под российский обстрел попала бригада пожарных. Они тушили поле, загоревшееся после предыдущего артобстрела.
Ранее в Москве заявляли о серии наступлений в Луганской области и захвате трёх сёл, в ВСУ эти сведения опровергли. В Киеве сообщают об отражении российских атак в нескольких районах на востоке страны, а украинские атаки в этом регионе встречают упорное сопротивление. По данным западных СМИ, к северу от Бахмута украинское контрнаступление фактически остановилось.
В то же время на юге, на Мелитопольском и Бердянском направлениях, ВСУ сообщали об ограниченных успехах своего контрнаступления.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил западным СМИ, что контрнаступление «отстаёт от графика, но идёт по плану».
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