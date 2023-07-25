Необъяснимая смена главы МИД Китая

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Отстранённый министр месяц не появлялся на публике

Китай сменил министра иностранных дел: главу ведомства Цинь Гана, как сообщается, «отстранили от должности», а на его место назначили его предшественника Ван И.

Цинь Ган уже ровно месяц не появлялся на публике, китайский МИД отменил целый ряд встреч с его участием. В частности, Цинь Ган не поехал на самит АСЕАН две недели назад. Тогда его отсутствие объяснили состоянием здоровья. Но с тех пор в Пекине хранят молчание и никак не комментируют смену главы министерства.

Это породило множество спекуляций в СМИ. Цинь Гана считали доверенным лицом председателя КНР Си Цзинь Пина. В декабре прошлого года Цинь Ган стал самым молодым главой МИДа в истории Китая. До этого он непродолжительное время был послом КНР в Вашингтоне.