Франция: раскол между городами и пригородами

Убийство полицейским подростка североафриканского происхождения вызвало массовые беспорядки во Франции. Что скрывается за гневом жителей неблагополучных кварталов? Об этом - в программе "Очевидец"

Франция все еще не оправилась от более чем пятидневных ожесточенных беспорядков, вызванных убийством полицейским 17-летнего юноши североафриканского происхождения Наэля. Но что скрывается за гневом, который испытывают жители французских пригородов? В новом выпуске программы Euronews "Очевидец" наш корреспондент Моника Пинна отправилась на поиски ответов в пригороды Лиона, или так называемые банльё.

Мангетт - один из 1500 районов Франции с приоритетным развитием. В таких районах с низким уровнем доходов, как этот, расположенный в городе Венисьё, к юго-востоку от Лиона, проживает около 5,5 млн. человек.

Мангетт AP Photo/Laurent Cipriani

Многие из жителей неблагополучных пригородов - иммигранты или французы в третьем-четвертом поколении. Люди здесь в три раза беднее, чем в остальной части страны, а безработица, особенно среди молодежи, носит массовый характер.

Преступность, связанная с наркотиками, во французских микрорайонах выше, чем в среднем по стране, что приводит к усилению чувства незащищенности местных жителей. Отношения молодежи с полицией стали проблемой.

"Они проверяют меня по три-четыре раза в день. Когда мы спрашиваем, за что, они отвечают: "Заткнись и прижмись к стенке". Они бьют нас и травят нас слезоточивым газом", - рассказывает подросток из района Мангетт.

"Мы боимся того, что происходит вокруг нас, - говорит мать-одиночка, которая живет в этом районе. - Мы боимся полиции. Они заставляют нас чувствовать себя не в безопасности, когда распыляют слезоточивый газ, без всякой причины, на детской площадке. Диалога нет, только сила".

Есть ли связь между этнической принадлежностью и преступностью?

Число предполагаемых жертв полицейского насилия во Франции растет. После смерти Наэля Организация Объединенных Наций призвала Париж "серьезно заняться глубокими проблемами расизма и дискриминации в правоохранительных органах". По данным исследования, чернокожие или молодые люди, которых считают выходцами из Северной Африки, в 20 раз чаще подвергаются проверкам со стороны полиции, чем остальное население. Полицейские профсоюзы и правительство систематически отвергают обвинения в расизме и заявляют, что проблемы полицейских нарастают.

"В настоящее время полиция не может приезжать на беседы в эти район, это слишком опасно, на нас нападут, - говорит представитель профсоюза полицейских. - Нам не хватает ресурсов, не хватает сотрудников, не хватает достаточной подготовки. Что касается стрельбы, то, когда ты стреляешь три раза в год по неподвижным картонным мишеням, это не очень полезно, когда ты на улице".

Азуз Бегаг, социолог и бывший министр по делам равных возможностей Франции, отвергает связь между этнической принадлежностью и преступностью: "Он араб, он черный, но прежде всего он беден, это главное объяснение их преступного поведения, но некоторые люди не хотят этого слышать. Это чистый расизм".