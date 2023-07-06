Крушение судна с мигрантами у берегов Греции: евродепутаты требуют независимого расследования

Euronews

До сих пор неизвестно точное число жертв крушения лодки с мигрантами в Средиземном море. Трагедия случилась 14 июня. Выжили чуть более 100 пассажиров. Предполагается, что погибли более 600 человек. У евродепутатов есть вопросы к береговой охране Греции и Frontex.

Комитет юстиции Европарламента обсудил вопросы, связанные с трагедией у берегов Греции, где 14 июня затонула лодка с мигрантами.

Депутаты призвали к независимому расследованию инцидента с целью проверки действий Греции и Frontex на соответствие европейскому праву и исполнению законов о морских поисково-спасательных работах.

По словам Ильвы Йоханссон, в катастрофе могли погибнуть более 600 человек.

Ильва Йоханссон, еврокомиссар по внутренним делам:"Похоже на то, что это были контрабандисты из Египта, которые отправились из Египта с пустым рыболовным судном — на этот раз в восточную часть Ливии, где они взяли около 750 мигрантов".

Кораблекрушение пережили 104 мигранта. Спасателям удалось извлечь из воды только 82 тела. Сотни людей числятся пропавшими без вести. Греция проводит расследование в отношении девяти задержанных предполагаемых контрабандистов, и разбирается с действиями береговой охраны. В адрес этой службы звучали обвинения в том, что она якобы не хотела спасать нелегалов.