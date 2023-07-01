Беспорядки во Франции: похороны Наэля и меры против погромов

Президент Франции Эммануэль Макрон перенес запланированный на понедельник официальный визит в Германию.

В Нантерре состоялись похороны 17-летнего Наэля Мерзука, застреленного полицейским в ходе проверки. На церемонию прощания, закрытую для прессы, пришли сотни людей.

Убийство подростка привело к масштабным беспорядкам и погромам. В субботу вечером вновь ограничена работа общественного транспорта во многих городах и регионах Франции.

В Лион направлено элитное подразделение полиции CRS 8 (Восьмая рота республиканской безопасности), которая специализируется на подавлении уличной преступности.

Президент Франции Эммануэль Макрон перенес запланированный на понедельник официальный визит в Германию.

В ходе четвертой ночи беспорядков были задержаны свыше 1300 человек. Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти в субботу сообщил, что треть из них - несовершеннолетние. Он предупредил, что родители будут нести уголовную ответственность. Многим из задержанных по 13-14 лет.

По всей стране разграблены десять торговых центров и более 200 супермаркетов, сотни табачных лавок, магазинов и офисов. Десятки сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

В ночь с субботы на воскресенье общественный порядок охраняют 45 тысяч полицейских и жандармов.

Беспорядки произошли также в Бельгии, в Брюсселе усилены меры безопасности.