Шведская экоактивистка Грета Тунберг опубликовала "Книгу о климате" — справочник о том, как и почему меняется климат, и каким образом этому можно противостоять.

Под одной обложкой здесь собраны статьи более чем ста авторов, которые рассуждают о проблемах окружающей среды. Среди них — например, морской биолог Аяна Элизабет Джонсон, канадская писательница Маргарет Этвуд и французский экономист Тома Пикетти.

Это уже четвертая книга 19-летней активистки. Первые две она написала в соавторстве с родителями и сестрой.