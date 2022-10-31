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Швеция

Грета Тунберг опубликовала "Книгу о климате"

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 Yulia Gritsay
Шведская экоактивистка Грета Тунберг
Шведская экоактивистка Грета Тунберг   -   Авторское право  Michael Sohn/AP Photo

Шведская экоактивистка Грета Тунберг опубликовала "Книгу о климате" — справочник о том, как и почему меняется климат, и каким образом этому можно противостоять.

Под одной обложкой здесь собраны статьи более чем ста авторов, которые рассуждают о проблемах окружающей среды. Среди них — например, морской биолог Аяна Элизабет Джонсон, канадская писательница Маргарет Этвуд и французский экономист Тома Пикетти.

Это уже четвертая книга 19-летней активистки. Первые две она написала в соавторстве с родителями и сестрой.