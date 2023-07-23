День выборов в Испании

В Испании открылись избирательные участки. В стране идут досрочные парламентские выборы.

Более 37 миллионов испанцев призваны определить новый состав парламента. Многие уже проголосовали по почте.

Поскольку ни одна партия не рассчитывает получить абсолютное большинство, главная интрига этих выборов заключается в том, будет ли страной править ещё одна левая коалиция или её сменит альянс консерваторов и крайне правых сил.

Матильда Арройо, учительница:

"Мы уже проголосовали по почте, потому что находимся не там, где обычно живем. И да, мы считаем это долгом, и это ответственно".

Фернанд Гомес, компьютерный техник:

"Все может случиться, я не знаю, кто может победить, а кто проиграть, потому что это сложно для обеих сторон".

Уходящий премьер-министр Педро Санчес попытался мобилизовать электорат социалистов и объединил усилия с лидером левой партии Summar Йоландой Диас, с которой обсудил опасности возможного союза между консерваторами и крайне правыми.

Лидер правых Альберто Нуньес Фейхоо добивается необходимого большинства для формирования единого правительства. А Сантьяго Абаскаль, лидер партии Vox, надеется, что его ультра-правые впервые смогут войти в следующее правительство Испании.

Последние всеобщие выборы в Испании прошли в ноябре 2019 года, на них победила Социалистическая партия Педро Санчеса (ИСРП). На этот раз, похоже, фаворитом - консервативная Народная партия. Если они победят, то могут вернуть в правительство крайне правых впервые после падения режима Франко.