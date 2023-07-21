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Предъявление очередного обвинения Трампу откладывается

Бывший президент США Дональд Трамп выступает на конференции Turning Point Action Conference, суббота, 15 июля 2023 г.
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на конференции Turning Point Action Conference, суббота, 15 июля 2023 г. Авторское право Lynne Sladky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Кнарик Хачатрян

Большое жюри США откладывает предъявление экс-президенту Трампу обвинения в попытке отменить выборы и продолжает заслушивать свидетелей.

Большому жюри США откладывает предъявление обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу в попытке отменить результаты выборов, поскольку ещё продолжается опрос свидетелей и следователей. По данным CNN, слушания не будут завершены еще как минимум месяц.

Трамп уже получил целевое письмо с указанием возможности предъявления обвинения, которое станет для него третьим в этом году.

Журналист Associated Press  Эрик Такер объясняет, что такое целевое письмо:

"Целевое письмо обычно отправляется людям, которым министерство юстиции готово предъявить обвинение. Это означает, что следователи собрали доказательства, которые связывают человека - в этом деле Дональда Трампа - с расследуемым преступлением".

Шесть часов продолжалось в четверг заседание Болшого жюри, на котором шли слушания показаний. Рассматривались доказательства предполагаемых попыток Трампа отменить результаты выборов за несколько дней до беспорядков в Капитолии в январе 2020 года. 

Ранее экс-главе Белого дома уже были предъявлены обвинения по 38 пунктам, включая незаконное хранение секретных материалов, связанных с национальной безопасностью.

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