Дело о секретных документах: Трамп заявляет о своей невиновности и политическом преследовании

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Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в Бедминстере. Политик назвал выдвинутые против него обвинения "сфабрикованными", а действующего главу государства "коррумпированным"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил освоей невиновности в деле о секретных документах. Политику вменяют в вину незаконное хранение у себя дома конфиденциальных материалов и обман представителей властей, пытавшихся эти документы изъять. В случае признания его виновным, Трампу может грозить крупный штраф или тюремный срок.

У здания суда в Майами, собрались сторонники Трампа. После заседания он прокомментировал выдвинутые против него обвинения. Всего – 37 пунктов, включая нарушение Закона о шпионаже, который предусматривает уголовную ответственность за несанкционированное владение военной информацией, и сговор с целью воспрепятствования правосудию.

Дональд Трамп, экс-президент США: "Я думаю, здесь все подстроено. У нас мошенническая страна, коррумпированное государство. У нас страна, у которой нет границ. У нас страна, у которой нет ничего, кроме проблем".

После заседания суда Трамп направился в Бедминстер, штат Нью-Джерси, где находится его гольф-клуб и одна из резиденций. Выступая перед своими сторонниками, он назвал судебное преследование политически мотивированным.

Дональд Трамп, экс-президент США:"Сегодня мы стали свидетелями самого злого и чудовищного злоупотребления властью в истории нашей страны. Очень печально наблюдать, как коррумпированный действующий президент арестовал своего главного политического оппонента по фальшивым и сфабрикованным обвинениям, в которых он и многие другие президенты были бы виновны. Прямо посреди президентских выборов, в которых он очень сильно проигрывает."

Бывший президент, отмечают аналитики, полон решимости обратить свои судебные проблемы в политическую выгоду. Добьется ли он в этом успеха, решать американским избирателям.