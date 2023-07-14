"Парни из Глейдс" поймали самого длинного питона Флориды

"Сказать, что он огромный – это ничего не сказать": во Флориде пойман 5-метровый тёмный тигровый питон.

Рекорд (5,7 м) подтвердили в природоохранной организации Conservancy of Southwest, специалистам которой передали рептилию.

Змею обнаружил дуэт "охотников за питонами", которые ведут инстраграм-блог Glades Boys Python Adventures. Джейк Волери и Стефен Гаута были в экологической экспедиции в национальном заповеднике Big Cypress в 70 км к западу от Майами.

Эти неядовитые змеи, которых люди заводили в качестве домашних животных, а затем выпускали в дикую природу, хорошо прижились во Флориде и стали угрозой для местной фауны.