В ходе визита в Великобританию премьер Италии Джорджа Мелони выразила своё восхищение британской миграционной политикой.

Премьер-министр Италии высоко оценивает миграционную политику Соединенного Королевства. В гостях у британского коллеги на Даунинг-стрит, Джорджа Мелони подчеркивает важность укрепления связей между Лондоном и Римом. Со своей стороны Риши Сунак подчеркнул намерение сотрудничать в "борьбе с нелегальной иммиграцией" и похвалил Мелони за ее "позицию лидера" в вопросе российского вторжения в Украину.

"Борьба с торговлей людьми и с нелегальной миграцией - это то, что ваше правительство делает очень хорошо, я следую вашим словам," - сказала Мелони, выступая перед журналистами.

Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение в стране в связи с растущим потоком прибывающих по Средиземному морю мигрантов. На небольших островах, где живут 2705 человек оборудованы центры для приёма 400 мигрантов. Но лишь в минувшую среду сюда прибыло еще 1 078 человек.

По данным Министерства внутренних дел Италии, в 2023 году в Италию морским путем уже прибыло около 40 тысяч мигрантов, что в четыре раза больше, чем в прошлом году.