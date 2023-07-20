ЧМ по футболу среди женщин: в стартовых матчах победили хозяйки турнира

Стартовые матчи мирового первенства сыграны. Новая Зеландия принимала в Окленде Норвегию. А Австралия сразилась в Сиднее с Ирландией.

Чемпионат мира по футболу среди женщин стартовал.

В матче открытия Новая Зеландия играла у себя в Окленде с Норвегией.

Сразу после перерыва, в начале второго тайма футболистки сборной страны-хозяйки турнира забили гол в ворота норвежкам. Отличилась Ханна Уилкинсон.

Почти всё остальное время встречи новозеландки успешно оборонялись. Финальный свисток. Счёт 1:0.

Так же с победы начала турнир ещё одна принимающая его страна - Австралия.

Она обыграла команду из Ирландии, благодаря пенальти капитана сборной Стеф Кэтли. Гол на 52-й минуте был единственным в матче.

Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит до 20 августа.