Франция принимает 10-й Кубок мира по регби

By Euronews

20 команд. 9 городов. Среди фаворитов — Новая Зеландия и Ирландия.

10-й розыгрыш Кубка мира по регби стартует в пятницу в Париже матчем Франция — Новая Зеландия.

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В турнире участвуют 20 команд, а победители будут определены на стадионе "Стад де Франс" 28 октября.

За всю историю проведения чемпионата мира только четыре страны — Новая Зеландия, Австралия, ЮАР и Англия — проходили весь путь до конца.

Однако в этом году, по мнению южноафриканского игрока Дуэйна Вермюлена, борьба будет более открытой:

— Я думаю, что в этом году Кубок мира будет, наверное, самым открытым из всех возможных. Все говорили о сборной Франции, некоторые говорили о Новой Зеландии, некоторые будут говорить о Шотландии, некоторые - о ЮАР. Этот год просто... Он такой открытый, и каждый, кто играет, должен использовать свою возможность, и, надеюсь, мы увидим, кто выйдет в финал.

ЮАР — действующий чемпион и находится сразу за Ирландией в мировом рейтинге, замыкают тройку французы.

Однако главный фаворит турнира у букмекеров — сборная Новой Зеландии.

Матчи пройдут в девяти городах Франции. Министр спорта заявила, что страна "извлекла уроки" из финала Лиги чемпионов 2022 года, который прошел в Париже.

В феврале независимая экспертная комиссия оправдала болельщиков "Ливерпуля" и возложила ответственность за возникший хаос и беспорядки на УЕФА и французские власти.

В ответ на это министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен заявил, что в день каждого матча во время турнира будет мобилизовано более 5100 полицейских, а в пиковые моменты — вплоть до 7500.

На соревнованиях ожидается около 600 000 иностранных гостей и два миллиона зрителей.

Вслед за Францией и Новой Зеландией, в субботу в борьбу вступают Италия, Ирландия, Австралия и Англия