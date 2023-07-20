Выборы в Испании: сохранит ли Педро Санчес кресло премьер-министра?

Euronews

В выходные в Испании пройдут внеочередные парламентские выборы. Удастся ли Педро Санчесу сохранить за собой пост премьер-министра?

Когда в начале 2000-х он начинал карьеру в Испанской социалистической рабочей партии в Мадриде, его называли "красавчиком" — El guapo. Высокий, спортивный и целеустремленный, Педро Санчес был владевшим несколькими языками экономистом и к 2014-му достиг поста генерального секретаря партии. Но у политика было много сторон, и не все они пришлись по душе его коллегам-социалистам, которые сместили его через два года после неудовлетворительных результатов на выборах.

Санчес оказался стойким и вернулся на вершину ИСРП в мае 2017 года. Будучи лидером оппозиции, он стал свидетелем провала независимой Каталонии.

"Подобно тому, как мы протягиваем руку для диалога, мы также поддержим ответные действия государства перед лицом любой попытки одностороннего раскола в сосуществовании испанцев", — говорил тогда Педро Санчес.

Это было событием, которое дало толчок росту популярности ультраправых в Испании и определило их политическое будущее.

Несколько месяцев спустя Педро Санчесу удалось добиться объявления правительству Мариано Рахоя вотума недоверия — единственного успешного в истории испанской демократии.

2 июня 2018 года он возглавил правительство меньшинства. Первым его зарубежным визитом в должности премьер-министра стала поездка во Францию. Нового премьера очень любили в Европе — и он старательно поддерживал свой идеальный образ.

Тем не менее внутри страны у Педро Санчеса были трудности. Не сумев принять бюджет, он назначил новые выборы в апреле и ноябре 2019-го, в результате которых заключил союз с левым движением Unidas Podemos и сформировал первое в Испании коалиционное правительство. И хотя они имели яркую прогрессивную и феминистскую повестку дня, вскоре правительству пришлось направить усилия на решение более насущных вопросов.

"Сегодня я сообщил главе государства (королю Филиппу VI), что завтра состоится экстренный совет министров, на котором будет принято решение о введении чрезвычайного положения во всей нашей стране, во всей Испании", — заявил он тогда.

Пандемия полностью перечеркнула планы правительства, которое, однако, добилось получения существенной финансовой помощи из Брюсселя. Не помогла и начавшаяся два года спустя война в Украине. Но мрачная обстановка не помешала испанским властям осуществить такие амбициозные планы, как трудовая и пенсионная реформы и повышение минимальной заработной платы.

Часто Педро Санчесу приходилось договариваться с националистами и партиями, выступающими за независимость Каталонии, что вызывало острую критику со стороны правого крыла. Оппозиция не приветствовала ни помилование лидеров каталонских сепаратистов, ни его неоднозначный разворот в позиции Испании по конфликту в Западной Сахаре.

Превратив майские муниципальные и региональные выборы в плебисцит, Педро Санчес предположил, что его партия проиграет, и решил поставить все на карту 23 июля. Против него — всё, впрочем, как было уже много раз на протяжении его карьеры.