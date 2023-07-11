Не только джихадизм: глава французской разведки предупреждает об ультраправой угрозе

Euronews и AFP

По словам главы DGSI, французские ультраправые радикалы, склонные к насильственным действиям, становятся всё смелее.

Общий уровень террористической угрозы во Франции снижается, но при этом меняется профиль преступников – в редком интервью газете "Монд" Николя Лернер, возглавляющий внутреннюю разведку Пятой республики, привёл данные о радикализации представителей ультраправых сил.

"С весны мы наблюдаем очень тревожную тенденцию к возрождению насильственных действий и запугивания со стороны ультраправых, некоторые из которых явно нарушают демократические рамки", – подчеркнул генеральный директор DGSI.

По мнению Лернера, который руководит ведомством с 2018 года, об этом свидетельствуют, в частности, недавние события в Сен-Бревен-ле-Пен. Курортный городок на побережье Атлантики охватили невиданные волнения после того, как мэр поддержал строительство центра приёма мигрантов. Народный избранник объявил об отставке после того, как его дом попытались поджечь.

В коммуне Каллак на северо-западе Бретани также прошли демонстрации сторонников и противников приёма беженцев и просителей убежища. В мэрии утверждали, что это может "оживить" полупустую деревню. В итоге вместо строительства полноценного центра размещения мигрантов в Каллаке примут четыре семьи переселенцев.

Николя Лернер обеспокоен "банализацией" применения насилия и соблазном попытаться навязать свои идеи с помощью страха или запугивания". По словам госслужащего, ультраправое движение насчитывает около 2 тысяч радикально настроенных членов. Он также отметил, что с 2017 года во Франции было предотвращено десять терактов, запланированных ультраправыми.

Что касается ультралевого движения, беспокойство у Лернера вызывает то, какие "способы борьбы" выбирают некоторые экоактивисты – от недовольных возведением сети водохранилищ в деревне Сент-Солин до протестующих против строительства скоростной ветки Лион–Турин.

"Борьба с глобальным потеплением – это законная битва, которая заслуживает решительных действий. Но использовать при этом нужно только средства, допустимые в демократическом обществе", – заявил глава DGSI.

Он выразил сожаление, что "для некоторых это лишь предлог для нападок на символы государства, стражей правопорядка и всего того, что они называют "системой".

Тем не менее Лернер не поддержал термин "эко-терроризм", который ввёл в обиход министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Во внутренней разведке пояснили, что за последние годы во имя экологических целей не было совершено "ни одного действия террористического характера", хотя сотрудники ведомства отслеживают проявления любых "идеологий, которые узаконивают и теоретизируют использование насильственных действий".

Что касается джихадистов, чиновник пояснил, что DGSI отслеживает "радикально настроенных лиц, проживающих в Европе или Центральной Азии", которые попадают под влияние террористических организаций, осевших в Сирии и Афганистане.

В декабре двое молодых радикалов, один из которых имеет гражданство РФ, а другой – Таджикистана, были заключены под стражу по подозрению в подготовке насильственных действий на территории Франции.