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"С Кораном против исламофобии": в Швеции прошли две акции против сожжения священной книги мусульман

Очередное сожжение Корана привело к протестам в мусульманских странах и призывам бойкотировать шведские товары
Очередное сожжение Корана привело к протестам в мусульманских странах и призывам бойкотировать шведские товары Авторское право Anjum Naveed/AP
 Михаил Саленков

В двух шведских городах состоялись акции против сожжения Корана, организованные мусульманскими организациями.

В Швеции прошли две массовые акции против сожжения Корана.

Около четырех тысяч человек собрались в центре Стокгольма у здания мечети, где 28 июня иммигрант из Ирака вырвал несколько страниц из священной книги мусульман и поджег ее. Более трех тысяч человек провели на юге страны в Мальмё манифестацию под лозунгом "С Кораном против исламофобии".  Акции были организованы местными мусульманскими организациями.

Власти Швеции ранее осудили действия иракца, подчеркнув, что они "никоим образом не отражают взгляды правительства страны".

В МИД Швеции сожжение Корана назвали "актом пренебрежения и явной провокацией". 

"Проявлениям расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости нет места ни в Швеции, ни в Европе", отметили в ведомстве, добавив при этом, что Швеция имеет "конституционно защищенное право на свободу собраний, выражения взглядов и демонстраций".

Причины своего решения сжечь Коран 37-летний беженец не объяснил, отметив лишь, что давно собирался это сделать.

Его акция вызвала волну протестов в мусульманских странах.

В январе 2023 года Коран у посольства Турции Коран сжег ультраправый политик, лидер датской антиисламистской партии Stram Kurs ("Жесткий курс") Расмус Палудан.

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