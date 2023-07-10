Эрдоган увязал вступление Швеции в НАТО с возобновлением переговоров о вступлении в ЕС

Euronews

Президент Турции накануне саммита в Вильнюсе неожиданно заявил, что поддержит стремление Швеции в НАТО, если его стране "откроют путь" в Евросоюз.

Сначала Евросоюз должен открыть путь к вступлению Турции, затем Анкара одобрит кандидатуру Швеции на вступление в НАТО. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — перед отъездом на саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе. По словам Эрдогана, почти все европейские члены НАТО давно в Евросоюзе, и лишь Турция до сих пор «ждёт у дверей».

Реджеп Тайип Эрдоган , президент Турции:

«Сначала откройте путь для вступления Турции в Европейский союз, а затем мы откроем путь для Швеции, точно так же, как мы открыли его для Финляндии. В этой связи я сказал то же самое мистеру Байдену, и я выступлю с теми же замечаниями и в Вильнюсе».

Вступление Турции в ЕС фактически было заморожено из-за претензий к демократическому процессу в стране и из-за конфликта Турции и Греции. Причём политики обеих сторон неоднократно заявляли, что и Брюссель, и Анкара потеряли интерес к процессу.

Дана Спинант, зам.пресс-секретаря Еврокомисси:

«Два процесса происходят параллельно: расширение НАТО, вступление в НАТО новых членов — это одно направление. Отдельно идёт процесс расширения Европейского союза. Это разные процессы, их нельзя связать вместе».

От Швеции Турция требовала прекратить поддержку и предоставление убежища представителям Рабочей партии Курдистана, которую Анкара называет террористической группировкой. В Стокгольме ещё несколько месяцев назад заявили, что выполнили эти условия, но в Турции сочли, что это не так. Антитурцекие и антиисламские выступления в Швеции ещё более осложнили обстановку.