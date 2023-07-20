Премьер-министр Индии впервые прокомментировал столкновения в Манипуре

Euronews

Нарендра Моди осудил групповое изнасилование, которое произошло в мае в штате Манипур, на границе с Мьянмой. Там уже более двух месяцев продолжаются межэтнические столкновения между племенами мейтей и куки.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые прокомментировал межэтнические столкновения в северо-восточном штате Манипур, которые продолжаются уже больше двух месяцев, — после того, как в соцсетях разошлось видео группового изнасилования двух женщин. Это произошло несмотря на то, что власти блокируют в штате интернет и не пускают туда журналистов.

"Инцидент в Манипуре, о котором стало известно, — позор для любого цивилизованного общества. Я хочу заверить граждан, что виновные не останутся в стороне. Закон со всей своей мощью будет делать один шаг за другим. То, что произошло с дочерьми Манипура, никогда не может быть прощено", — заявил Нарендра Моди.

Столкновения в Манипуре, уже практически переросшие в гражданскую войну, начались после того, как власти Индии объявили о планах дать местному индуистскому племени мейтей статус официально признанного: он гарантировал бы представителям общины долю государственных должностей и мест в учебных заведениях, а также позволил бы им покупать землю в горных районах, где живут христиане-куки. Те, в свою очередь, опасаются потерять земли своих предков.

В начале мая противоборствующие племена сформировали военизированные отряды, которые грабят деревни и сжигают дома, несмотря на присутствие в штате индийской армии.

С момента начала столкновений погибли не менее 130 человек.