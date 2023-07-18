В КНДР задержан гражданин США

Euronews

Американец принимал участие в ориентационном туре по пограничному городу Пханмунджом, расположенному в демилитаризованной зоне. Он пересек границу без разрешения.

Гражданин США без разрешения пересек укрепленную границу и был задержан на территории Северной Кореи. Об этом сообщает действующее под эгидой США Командование войсками ООН (UNC) в Южной Корее.

В командовании заявили, что американец принимал участие в ориентационном туре по пограничному городу Пханмунджом, расположенному в демилитаризованной зоне. Американские СМИ со ссылкой на источник в армии сообщают, что задержанный американец является военным.

Во вторник США впервые за последние четыре десятилетия направили в Южную Корею подводную лодку с ядерным оружием, а союзники предупредили Северную Корею, что любое применение ядерного арсенала в боевых действиях приведет к уничтожению ее режима.

На прошлой неделе КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету.

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