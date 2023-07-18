ООН раскритиковала новый британский закон об иммиграции

Соответствует ли положениям международного права новый британский закон об иммиграции? Организация Объединенных Наций так не считает.

В связи с прибытием в британский Портленд баржи "Бибби Стокгольм", предназначенной для размещения 500 лиц, ищущих убежища, Верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что позволяющее это законодательство противоречит обязательствам Великобритании в соответствии с правами человека и законодательством о беженцах. Он предупредил, что это будет иметь серьезные последствия для людей, нуждающиеся в международной защите.

На барже имеется 222 спальни и "базовые" жилые помещения с медицинским обслуживанием, столовыми и круглосуточной охраной.

Стоимость аренды — 20 000 фунтов стерлингов в день. Британские власти намерены задействовать ещё несколько таких барж, а также старые военные базы для размещения там мигрантов, которых сейчас заселяют в гостинцы, что дорого обходится налогоплательщикам.

И баржи, и законопроект - часть стратегии кабинета министров Риши Сунака , направленной на предотвращение массового въезда мигрантов в Великобританию на лодках через Ла-Манш. В 2022 году это попытались сделать более 45 000 человек, некоторые из них при этом погибли. Документ уже был принят парламентом в понедельник, и нужно лишь одобрение короля Карла III, чтобы проект стал законом.