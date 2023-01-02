Великобритания фиксирует новые миграционные рекорды

Власти Великобритании зарегистрировали значительный рост числа мигрантов, прибывших в страну через Ла-Манш. В 2022 г. пролив пересекли более 45 тысяч человек. Это более чем в полтора раза превышает показатели позапрошлого года, которые уже тогда были рекордными.

Одновременно правительство фиксирует рост числа прошений на получение статуса беженца – окончательных данных ещё нет, но уже к сентябрю было зарегистрировано больше досье, чем за весь 2021-й. Большинство заявителей прибыли из Албании, Ирана и Ирака.