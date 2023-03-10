Британия увеличивает финансирование французских проектов по борьбе с миграцией

Британия увеличивает финансирование Франции на ближайшие три года. Речь идет о проектах, связанных с борьбой против нелегальной миграции через Ла-Манш. Об этом было объявлено на совместной пресс-конференции Эммануэля Макрона и Риши Сунака в Елисейском дворце.

Эта встреча знаменует собой новое начало во франко-британских отношениях. Последний франко-британский саммит прошел в 2018 году. В интервью газете "Фигаро", опубликованном в четверг вечером, Риши Сунак назвал Эмманюэля Макрона "большим другом".

Это отношение контрастирует с мнением его предшественницы Лиз Трасс, которая ещё прошлым летом колебалась, назвать ли Эмманюэля Макрона другом или врагом".

Острый вопрос нелегальной иммиграции

Риши Сунак приезжает в Париж со спорным досье по теме нелегального пересечения Ла-Манша африканскими эмигрантами, число которых в последние годы резко возросло. Британская пресса ожидала, что в пятницу может быть достигнута сделка, согласно которой французы возьмут на себя усиленное патрулирование береговой линии. Цель - предотвратить использование небольших лодок и сократить их поток в направлении британского побережья. В обмен Франция может получить финансовую компенсацию от Великобритании в размере более 220 млрд евро в течение трех лет. Точные цифры сделки будут известны позже.