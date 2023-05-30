Попасть из Туниса в Европу мигрантам стало сложнее

Моника Пинна

Репортаж корреспондента Euronews Моники Пинна из Туниса. Она встретилась с мигрантами из стран южнее Сахары, которые хотят попытать счастья в Европе.

Моника Пинна, Euronews:

"Регион Сфакс с его 230-километровой береговой линией является основным пунктом отправления мигрантов из Туниса. Именно отсюда я начинаю свое путешествие, чтобы рассказать вам истории тех, кто уезжает — либо за своей европейской мечтой, либо чтобы спастись".

Костяк групп, направляющихся в сторону Европы по центральному средиземноморскому маршруту составляют мигранты из стран южнее Сахары. В качестве ведущей страны отправки мигрантов на этом пути Тунис сменил Ливию.

"Я был учителем, - говорит один из этих людей. - Мы спим здесь. Все это знают, даже власти. Все тунисцы знают нас. Они не дают нам места для ночлега".

В Тунисе группа беженцев из стран южнее Сахары уже несколько месяцев протестуют перед штаб-квартирой Международной организации по миграции. Демонстранты жалуются на выступление президента Туниса против нелегальных мигрантов из стран южнее Сахары, последствия которого они сразу же ощутили на себе.

"Я потерял работу. Я потерял свой дом. Все тунисцы стали нас выгонять". Тунисцы начали нас отсылать", - говорит этот протестующий.

"Мы умираем здесь, - говорит другой. - Нам нужно найти безопасное место. Нам всё равно, где это будет: в Африке это или где-то ещё. Мы хотим уехать".

Эксперты говорят, что изменение политики Туниса является одной из причин душераздирающих трагедий в Средиземном море.

"После выступления президента многие решили ускорить отъезд. Они пустились в путь, не слишком заботясь о последствиях", - сказал .

Правозащитные организации называют Тунис небезопасной страной для мигрантов. Они обвиняют Брюссель и Рим в желании любой ценой сдержать нелегальную миграцию в Европу.