Алькарас обыграл Джоковича, впервые став чемпионом Уимблдона

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Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича в пяти сетах и завоевал свой первый титул Уимблдона и второй трофей Большого шлема

Карлос Алькарас стал самым молодым теннисистом Открытой эры , завоевавшим чемпионские титулы на Уимблдоне и US Open.

В сложном пятисетовом финале Всеанглийского клуба 20-летний испанец, первая ракетка мира, обыграл семикратного чемпиона турнира, сербского теннисиста Новака Джоковича, прервав его победную серию из 34 матчей. Встреча продолжалась 4 часа 46 минут и закончилась со счётом 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4.

Джоковичу завоевать восьмой титул Уимблдона и сравняться по числу побед на травяном «Шлеме» со швейцарцем Роджером Федерером не удалось.

"Ты полностью заслужил эту победу. Поздравляю. Потрясающе", - сказал Джокович Алькарасу.