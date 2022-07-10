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Великобритания

Джокович – победитель Уимблдона

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Джокович – победитель Уимблдона
Джокович – победитель Уимблдона   -   Авторское право  Kirsty Wigglesworth/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Победитлем теннисного турнира в Уимблдоне стал сербский спортсмен Новак Джокович. В четырёх сетах он обыграл австралийца Ника Кирьоса.

Сербский теннисист Новак Джокович в упорной борьбе обыграл австралийца Ника Кирьоса в финале Уимблдона, в четвёртый раз подряд став победителем престижного турнира.

В первом сете победу одержал Кирьос со счётом 6:4, но затем Джокович переломил ход матча, и три последующих сета завершились его победой – 3:6, 4:6 и 6:7. Игра продолжалась три часа две минуты.

35-летний Джокович – третья ракетка мира. Всего у него теперь семь чемпионских титулов на Уимблдоне, на один меньше, чем у лидера, швейцарца Роджера Федерера.

В этом году спортсмены из России и Беларуси не были допущены до участия в Уимблдоне, и по этой причине Кирьос и Джокович не получат рейтинговые очки за выход в финал или победу.