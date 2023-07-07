Уимблдон для слабовидящих

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Гарнитура не теряет времени на подстройку изображения под индивидуальные особенности

На Уимблдоне испытывают гарнитуру, котоаря позволяет слабовидящим поклонникам тенниса наблюдать за матчем в режиме реального времени с любой точки трибун.

Каждый прибор может быть настроен под индивидуальные особенности зрителя, причём потери времени на обработку изображения минимальны.

Тим Хенмен, экс-четвёртая ракетка мира:

«По-моему, эта технология удивительна тем, что даёт возможность слабовидящим людям видеть происходящее на корте в режиме реального времени. Для меня всё, что связано с доступностью, возможностями, разнообразием в теннисе, чрезвычайно важно».

Ранние образцы устройств имели ограниченную дальность действия и обладали задержкой на подстройку видео под особенности зрителя. Теперь же сеть 5G охватывает весь стадион и позволяет подключать почти неограниченное количество гарнитур.

«Я не могу выразить словами, что я чувствую в этот момент, и как слабовидящий теннисист, и как большой поклонник тенниса, когда могу по-настоящему наблюдать за теннисным матчем, большую часть времени следить за мячом, улавливать детали — как пошёл мяч, близко ли к линии он упал. Это просто невероятное чувство».

Гарнитура получает изображения со всех камер стадиона по сети 5G, и зритель может выбрать любое изображение.

Кроме Уимблдона, систему испытывают на стадионе «Селхёрст парк» — домашней арене английского футбольного клуба «Кристал Пэлас».