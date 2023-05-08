Акции протеста в Иране: затишье перед бурей?

С ужесточением репрессивной политики поступает всё меньше сообщений о протестах. Но говорить о том, что ветер перемен в Исламской республике стих, пока рано, – уверяют эксперты.

Протестные выступления в Иране активизировались прошлой осенью после смерти Махсы Амини, задержанной по обвинению в нарушении правил ношения хиджаба. С ужесточением реакции участникам этих выступлений пришлось стать осторожнее и незаметнее.

Движение потерпело неудачу в своем политическом измерении, то есть в свержении исламского режима, но в своем культурном измерении, на мой взгляд, оно преуспело. Это в некотором роде выявило большой кризис легитимности этой власти. Фархад Хосрохавар социолог, научный руководитель EHESS:

Сегодня всё больше говорят о культурной революции, которая вступает в новую фазу. Её влияние на нынешний режим в Иране может оказаться значительным в более длительной перспективе, – рассуждает специалист по Исламской республике Азаде Киан:

«__Есть много оппозиционных политических групп, которые уже сформировались. Им, очевидно, нужно время, чтобы попытаться услышать позиции друг друга и попытаться, возможно, перейти к коалиции для возможного свержения режима или смены режима».

Разгон акций протеста и преследование манифестантов не остались без внимания на международном уровне. Научный сотрудник Carnegie Europe Корнелиус Адебар напоминает о санкциях, принятых именно из-за этой политики Тегерана:

«Руководство стран ЕС, а также Соединенных Штатов в последние месяцы наложили санкции на лиц, которые несут ответственность за совершенные преступления, за нарушения прав человека внутри Ирана. Это означает, что их активы внутри ЕС заморожены, им запрещен въезд в ЕС».

Но эти международные меры сталкиваются и с широкой критикой – противники нынешнего руководства Исламской республики считают их явно недостаточными. С ними согласна Азаде Киан:

«__Эти санкции очень и очень робкие, эти резолюции европейских держав и Соединенных Штатов ещё очень сдержанные. Возможно, главная причина в том, что на данный момент альтернативы, принятой большинством протестующих, пока нет».

Эффективность санкций отчасти может быть связана со снижающимся интересом международного сообщества к Ирану, – объясняет научный руководитель EHESS Фархад Хосрохавар:

«Война в Украине полностью мобилизует западные государства против России, и, следовательно, Иран становится несколько второстепенной проблемой в этом противостоянии».

Но протестные настроения в иранском обществе сохраняются. Специалисты по Исламской республике уверены, что новый всплеск уличных выступлений – это лишь вопрос времени.