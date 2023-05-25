Иран представил новую баллистическую ракету

Euronews

МИД Франции осудил запуск Ираном баллистической ракеты и назвал его нарушением резолюции Совета Безопасности ООН

Министерство обороны Ирана представило новейшую баллистическую ракету, что, по словам экспертов, может усилить напряженность в отношениях с Израилем и западными странами.

Кадры пуска ракеты обнародовало государственное телевидение. Тегеран заявил, что его оружие может достичь Израиля и американских баз в регионе.

Дальность полета этой ракеты, утверждают в оборонном ведомстве, две тысячи километров. Она способна нести беголовку весом 1500 килограммов.

В МИД Франции осудили запуск Ираном баллистической ракеты и назвали его нарушением резолюции Совета Безопасности ООН по иранской ядерной проблеме, принятой в 2015 году.