День взятия Бастилии: французам не продают фейерверки

В преддверии национального праздника власти опасаются новых вспышек уличного насилия.

Трудные времена для производителей фейерверков – в преддверии празднования Дня взятия Бастилии французские власти запретили продажу, транспортировку и использование пиротехнических миномётов и ракетниц.

Запрет действует для частных лиц на всей территории страны до 15 июля включительно.

Через неделю после окончания погромов, связанных с убийством Наэля Мерзука, премьер-министр пообещала, что государство мобилизует "огромные ресурсы" для предотвращения новых беспорядков.

В случае нового витка уличного насилия правительство рассматривает возможность "приостановки" функции геолокации в социальных сетях.

Но власти опасаются не только нарушений общественного порядка: в ряде городов было решено и вовсе отменить традиционный салют 14 июля из-за риска возникновения лесных пожаров. В древнем городе Ним в Окситании вместо этого мэрия проведёт 15-минутное световое шоу с использованием дронов.