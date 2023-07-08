Во Франции почтили память Адамы Траоре, несмотря на запрет митинговать

"Гнев и траур" на улицах французских городов: в Париже и регионах левые активисты вышли на улицы в знак протеста против полицейского насилия. Власти объявили митинги незаконными.

Убийство подростка Наэля Мерзука и охватившие страну протесты и погромы вызвали в памяти французов не только беспорядки 2005 года, но и другие эпизоды "общения" силовиков с представителями этнических меньшинств, обернувшиеся для последних летальным исходом.

По меньшей мере 2 тысячи человек собрались в субботу на Площади Республики в Париже, чтобы почтить память Адамы Траоре. 7 лет назад молодого человека нашли мёртвым на территории жандармской части.

Около сотни левых организаций призвали граждан выйти на марши по всей стране. В правительстве заявили, что "крупные города ещё не оправились от бесчинств", связанных с недавними событиями в Нантере.

В столичной полиции сообщили о задержании двоих участников митинга, в том числе одного из братьев Адамы Траоре Юсуфа. Его сестру Ассу, ставшую видной активисткой движения против полицейского насилия, будут преследовать в судебном порядке за организацию незаконной акции.

Лидер правых "Республиканцев" Эрик Сьотти раскритиковал депутатов меланшоновской "Непокорной Франции", которые были замечены на марше. "Под невыносимые крики "все ненавидят полицию" они снова попрали наши законы и власть государства", – заявил он.

А что в регионах?

В Страсбурге состоялся "гражданский марш" в память о Наэле Мерзуке и против полицейского насилия. Организаторы изменили маршрут шествия после того, как префектура закрыла для прохода исторический центр города.

В Марселе власти запретили любые демонстрации с 10:00 до полуночи, объяснив это недавними беспорядками и большим наплывом туристов. Требования полиции проигнорировали несколько сотен митингующих.

О каких-либо инцидентах не сообщается, акции завершились мирно также в Лилле и Сен-Назере.