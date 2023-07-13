EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

День взятия Бастилии под усиленной охраной

Наряд полиции в центре Париже на месте беспорядков, вспыхнувших после убийства 17-летнего Наэля
Наряд полиции в центре Париже на месте беспорядков, вспыхнувших после убийства 17-летнего Наэля Авторское право Google
 Надежда Дрямина

Беспрецедентные меры безопасности предусмотрели власти Франции ко Дню взятия Бастилии, который отмечается здесь 14 июля.

В общей сложности будет мобилизовано 130 тысяч военных, полицейских, жандармов и пожарных. 45 тысяч из них встанут на дежурство уже накануне празднования - в четверг.

Как заявил глава МВД Жеральд Дарманен, будут также задействованы вертолёты жандармерии, беспилотники и бронетехника.

Задача: предотвратить беспорядки, которые едва начали утихать. Они сотрясали страну на протяжении нескольких дней и лишь недавно начали утихать.

27 июня в Париже при проверке документов на дороге полицейским был застрелен находившийся за рулём автомобиля темнокожий подросток. Страну охватили погромы и поджоги. Материальный ущерб от них исчисляется десятками миллионов евро. 

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон уже пообещал "действовать с максимальной решимостью" в случае возникновения инцидентов.

В день национального праздника Франции в 2022 году было мобилизовано около 125 тысяч правоохранителей. Тогда, по данным МВД, в результате беспорядков ранения получили 55 сотрудников полиции, было сожжено 749 автомобилей, задержаны 807 человек.

Также по теме

Восстановление Нотр-Дама: доставлены каркасы из дуба

Не только джихадизм: глава французской разведки предупреждает об ультраправой угрозе

День взятия Бастилии: французам не продают фейерверки

Париж, франция Франция Национальный праздник Беспорядки Эммануэль макрон Безопасность