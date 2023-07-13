День взятия Бастилии под усиленной охраной

Беспрецедентные меры безопасности предусмотрели власти Франции ко Дню взятия Бастилии, который отмечается здесь 14 июля.

В общей сложности будет мобилизовано 130 тысяч военных, полицейских, жандармов и пожарных. 45 тысяч из них встанут на дежурство уже накануне празднования - в четверг.

Как заявил глава МВД Жеральд Дарманен, будут также задействованы вертолёты жандармерии, беспилотники и бронетехника.

Задача: предотвратить беспорядки, которые едва начали утихать. Они сотрясали страну на протяжении нескольких дней и лишь недавно начали утихать.

27 июня в Париже при проверке документов на дороге полицейским был застрелен находившийся за рулём автомобиля темнокожий подросток. Страну охватили погромы и поджоги. Материальный ущерб от них исчисляется десятками миллионов евро.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон уже пообещал "действовать с максимальной решимостью" в случае возникновения инцидентов.

В день национального праздника Франции в 2022 году было мобилизовано около 125 тысяч правоохранителей. Тогда, по данным МВД, в результате беспорядков ранения получили 55 сотрудников полиции, было сожжено 749 автомобилей, задержаны 807 человек.