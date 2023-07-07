Беспорядки во Франции: есть ли разница между 2023 годом и 2005-м?

Euronews и AFP

Погромы и беспорядки, вспыхнувшие во Франции в этом году. имеют много общего с волной насилия 2005 года

Какие параллели можно провести между этими двумя событиями? Причины — гибель молодых людей из неблагополучных районов во время полицейской проверки — схожи, но социальный контекст различается. А кроме того, за минувшие два десятка лет сильно развились социальные сети, позволяющие мгновенно распространять информацию.

Беспорядки 2023 года стали более интенсивными, чем в 2005 году

Осенью 2005 года Франция пережила три недели беспорядков, первоначально ограниченных неблагополучными пригородами Парижа, а затем распространившиеся на другие регионы.

Волну возмущения вызвала смерть двух подростков, которых 27 октября убило током в трансформаторной будке, куда они забрались, спасаясь от ареста.

Итогом беспорядков стали более 10 000 сожжённых автомобилей, множество повреждённых зданий, десятки раненых полицейских, жандармов и демонстрантов, а более 6 000 человек были арестованы. Погибли три человека, двое из них во время пожаров.

27 июня 2023 года полицейский застрелил 17-летнего Наэля, франко-алжирца, который, предположительно, отказался подчиняться требованиям правоохранителей.

Согласно данным, опубликованным Министерством внутренних дел Франции, последовавшие за этим восемь дней нанесли такой же ущерб и мобилизовали больше сил безопасности, чем беспорядки 2005 года, которые продолжались три недели.

Мемориал подростков, погибших в 2005 г. CHRISTOPHE ENA/AP2006

Могила Наэля Мерзука, 2023 г. Cara Anna/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Повторяющиеся сценарии

Впечатляющие по своей интенсивности беспорядки 2023 и 2005 годов были далеко не единственными, произошедшими во Франции.

Социолог Франсуа Дюбе, который насчитал около сорока подобных вспышек с начала 1980-х годов, говорит, что его поражает повторение одного и того же сценария:

«Каждый раз происходит ошибка полиции, каждый раз это заканчивается погромами общественных учреждений, полицейских участков, школ, мэрий. Каждый раз это заканчивается мародерством. Каждый раз к мнению избранных представителей и муниципальных ассоциаций не прислушиваются, и реакция политиков остаётся такой же».

Социолог Фабьен Труонг соглашается:

«Повторяются одни и те же проблемы, то есть регулярные аресты, создающие впечатление, что ситуация выходит из-под контроля, что всё это носит хронический характер. К сожалению, смерти в районах проживания рабочего класса в результате столкновений с полицией происходят каждый год. Это свидетельство неравноправных отношений, основанных на подозрительности, когда полиция часто вмешивается вслепую».

Беспорядки в Нантере 29 июня 2023 г. Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Последствия беспорядков 2005 г. JACQUES BRINON/AP2005

Молодёжь чувствует себя «обделённой вниманием»

В 2005 году, как и в 2023 году, на улицы выходили 16–17-летние подростки, которые таким образом выражали свой гнев и недовольство.

«Это меньшинство молодых людей из пригородов, которые, справедливо или нет, считают, что оказались в тупике, что их подвели; и в глубине души они чувствуют, что им особо нечего терять.Это молодые люди, которым не хватает присутствия взрослых рядом» — объясняет Фабьен Труонг.

Проблемы глубоки: превращение районов в гетто, неустроенность, безработица, недостатки системы образования, расизм, дискриминация и преступность.

Франсуа Дюбе также подчеркивает пустоту, окружающую молодых людей, прибегающих к насилию:

«За бунтовщиками не стоит никакой организации, ни партии, ни профсоюза, ни мечети, нет ничего. Что характерно, так это политический вакуум. Мэры могут говорить, что они делают всё возможное для строительства социальных центров, молодёжных центров, но они вещают в вакууме. Их никто не слышит».

Марш в память о Наэле 29 июня 2023 Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Марш в память Зейда и Буны, в годовщину их смерти в 2006 г. CHRISTIAN HARTMANN/AP

Социальные сети играют большую роль

Социальные сети, которые не были столь распространены в 2005 году, также сыграли роль катализатора, как объясняет Франсуа Дюбе:

«Убийство Наэля было снято на видео. Поэтому каждый мог видеть, как полицейский направляет пистолет в голову юноше, сидящему за рулём автомобиля. В 2005 году никто ничего не видел, все обсуждали слухи и истолковывали их по-своему».

Сцены грабежей и мародерства также появлялись в социальных сетях, вызывая шумиху и создавая эффект снежного кома:

«Мы можем наблюдать и постановочные эффекты. Более того, сети изменили восприятие отношений между полицией и обществом», — отмечает Фабьен Труонг.

Фото за мгновения до гибели Наэля

Ограбление табачного магазина в Марселе

Взрывоопасный социальный контекст

В 2023 году социальный контекст выглядит более взрывоопасным, чем 18 лет назад. Франция только что пережила несколько недель забастовок и демонстраций, связанных с пенсионной реформой.

Не забыты и выступления «жёлтых жилетов», протестовавших против безработицы и социальной несправедливости, не преодолены последствия кризиса, связанного с ковидными ограничениями. С войной в Украине связывают галопирующую инфляцию.

В Европе заметно и влияние событий за океаном, таких как смерть афроамериканца Джорджа Флойда, которая стала символом полицейского насилия и дискриминации в США.

В 2005 году Николя Саркози, который тогда был министром внутренних дел, произнёс несколько фраз, которые лишь подлили масла в огонь. Например, он пообещал «Вычистить пригороды „Керхерами“». Обращаясь к жителям одного из таких районов, он заявил: «Вам надоела эта банда подонков? Тогда мы избавимся от них».

За пределами Франции — впечатление повсеместного хаоса

Как и в 2005 году, кадры недавних беспорядков широко транслировались по всему миру, создавая впечатление хаоса во Франции. У многих иностранцев складывается впечатление, что французские города окружены районами, где царят беззаконие и преступность.

«Люди, которые живут в этих районах — не наркоторговцы. Даже несмотря на массовую безработицу, большинство из них работает. Они, может быть, не так хорошо обеспечены, но живут нормальной жизнью», — говорит социолог Франсуа Дюбе, который также отмечает некую двусмысленность:

«Жители осуждают насилие, потому что оно разрушает их район. Они также осуждают полицейский расизм, но и требуют увеличить присутствие полиции, потому что район больше не пригоден для жизни».

Фабьен Труонг также считает, что городское насилие во Франции искажает реальное положение дел в «рабочих» районах:

«Данные о движении населения показывают, что существует большая социальная мобильность. И если районы становятся беднее, то это происходит потому, что семьи, которые добились успеха или улучшили условия жизни, покидают такие районы», — подчёркивает социолог, который также указывает на многочисленные успехи молодежи:

«Есть и такие молодые люди, которые действительно нашли свое место во французском обществе. Достаточно посмотреть на тех, кто работает на железных дорогах, в компаниях, в сборной Франции, какую музыку слушают больше других. Но обратная сторона медали — обнищание самих районов».