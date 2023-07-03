Беспорядки во Франции: ситуация стабилизируется

Восстановить порядок в стране и разобраться в причинах произошедшего поручил Эммануэль Макрон МВД Франции и Минюсту.

В воскресенье президент провёл заседание оперативного штаба с членами кабинета министров, а во вторник - встретится с мэрами пострадавших коммун.

К спокойствию ранее призвала и бабушка убитого полицейским подростка, после смерти которого начались беспорядки.

Судя по всему, призыв был услышан. Шестая ночь волнений прошла гораздо спокойнее предыдущей. Задержаны 157 человек.

В ночь на воскресенье их было больше 700. Всеобщее возмущение вызвало нападение на дом мэра небольшого парижского пригорода. Пострадали жена и ребёнок чиновника.

Беспорядки во Франции вызывали тревогу за рубежом. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность ситуацией на следующий день после того, как президент Эммануэль Макрон отложил визит в ФРГ.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

"Мы хорошие друзья с Францией. Мы работаем в паре, слаженно, особенно когда речь идёт о нашем общем будущем - Евросоюзе - и о том, чтобы он хорошо функционировал. Вот почему мы смотрим на происходящее с беспокойством. Я очень надеюсь, и я, безусловно, убеждён, что президент Франции быстро найдёт решения для того, чтобы ситуация улучшилась".

В минувшую ночь общественный порядок в стране охраняли 45 тысяч жандармов и полицейских. Сообщается о нескольких небольших инцидентах и стычках с правоохранителями. Также стало известно о том, что во время тушения подожжённого злоумышленниками автомобиля погиб 24-летний пожарный.

Тем временем, набирает силу скандал по поводу сбора средств для помощи полицейскому, от выстрела которого скончался 17-летний Наэль. Страж порядка со вторника находится под следствием по обвинению в убийстве. На следующий день после чп бывший пресс-секретарь кандидата в президенты Эрика Земмура организовал сбор пожертвований для поддержки обвиняемого и его семьи. На сегодняшний день собрано свыше 800 тысяч евро.