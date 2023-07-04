Жара в Германии: позвони, если чувствуешь себя беспомощным

Euronews

Эльке Шиллинг создала горячую линию для пожилых людей. Они могут созваниваться, просить совета или помощи волонтеров. В аномальную жару поддержка необходима многим.

В летний сезон жара становится актуальной темой. Немка Эльке Шиллинг, основательница телефона доверия для пожилых людей, помогает им справиться с проблемами.

Эльке Шиллинг, ассоциация Silbernetz:"Пожилые боятся, что днем будет становиться все жарче и жарче, и они просто не смогут выйти на улицу, потому что слишком жарко. Они говорят нам, что не знают, как раздобыть продукты, потому что не могут пойти и купить то, что им необходимо".

Прошлым летом в Германии "тепловая волна" унесла жизни более четырех тысяч человек. Чтобы в нынешнем году статистика не была столь печальной, министерство здравоохранения создало веб-сайт, где гражданам объясняют, ЧТО в сложной ситуации могут сделать для них власти. Прежде всего речь идет о наиболее уязвимых категориях населения: детях и пожилых людях. Это часть национального плана цель которого - улучшить систему реагирования на последствия природных катаклизмов.

В правительстве говорят, что последовали примеру соседней Франции. При этом отмечают, что периодов летней жары с каждым годом становится все больше.

Кристина Йовановски, Euronews:"Ученые говорят, что города особенно страдают от аномальной жары. Плотная застройка задерживает тепло. Что может понизить температуру? Парки и деревья".

Ученый-климатолог Диего Рыбски утверждает, что городам необходимо больше зеленых насаждений.

Диего Рыбски, ученый-климатолог, Потсдамский институт климатических исследований:"Сейчас идет тенденция к так называемой реденсификации, освоению пространств между домами, а это совсем не то, что нам нужно. Нам необходимо иметь зеленые насаждения между зданиями. Но сейчас как раз там, где была зелень, появляются новые дома".

Минздрав Германии заявляет, что в середине лета будут реализованы еще несколько проектов для граждан, в, частности, должна появиться система телефонного оповещения о неблагоприятной погоде. Однако, точную дату воплощения этого плана в жизнь власти не назвали.

Что касается Эльке, женщина утверждает, что чувствует себя в добром здравии, хотя в жару ей не всегда комфортно. Но она по-прежнему помогает людям.

Эльке Шиллинг, ассоциация Silbernetz:“Я устаю. Когда слишком жарко, я становлюсь слабой, злой и беспомощной. А мне не нравится чувствовать себя беспомощной".