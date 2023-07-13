Байден в Финляндии: "Путин уже проиграл эту войну"

Euronews

По словам Байдена, союзники понимают, что борьба идет не только за будущее Украины.

Президент США Джо Байден завершил свое европейское турне в Финляндии, где провел переговоры с лидерами стран Северной Европы.

По словам главы Белого дома, США и другие страны-члены НАТО продемонстрировали миру, что военный альянс стал более сплоченным, чем когда-либо, и союзники понимают, что борьба идет не только за будущее Украины.

"У Путина есть реальная проблема: как ему двигаться дальше, что ему делать? И поэтому есть идея о том, что будет, какое средство будет использовано, но он мог бы закончить войну завтра, он мог бы просто сказать — "Я ухожу". Но какое соглашение будет достигнуто в конечном итоге зависит от Путина и что он решит делать, но у него нет никакой возможности выиграть войну в Украине. Он уже проиграл эту войну", — сказал Байден.

Комментируя попытку переворота, возглавленную основателем ЧВК "Вагнер", Байден предположил, что Евгению Пригожину следует остерегаться отравления.

"Одному Богу известно, что он (Путин) может сделать. Мы даже не знаем наверняка, где он находится и с кем он на связи. Если бы я был на его месте, я был бы осторожен с тем, что ем. Я бы следил за меню. Но если убрать шутки в сторону, то кто знает".

Байден назвал Финляндию "невероятным активом" НАТО. Он также заявил, что прогресс в украинском контрнаступлении может привести к урегулированию путем переговоров.