Нападение на семью мэра возмутило французских политиков

Euronews

В МВД Франции заявляют, что волна насилия идёт на спад

Глава французской ассоциации мэров призвал граждан выйти в понедельник на акцию в поддержку семьи руководителя небольшой коммуны под Парижем. В ночь на воскресенье его дом подвергся нападению. Участники погромов выломали ворота, подожгли машину и направили её прямо в дом, где находились жена чиновника и двое малолетних детей. Спасаясь бегством, женщина и один ребёнок получили травмы.

Этот инцидент вызвал возмущение во французском руководстве, на место происшествия прибыла лично премьер-министр Элизабет Борн, призвавшая жёстко реагировать на подобное. Многие французские политики выступили с довольно резкими заявлениями.

Всего минувшей ночью задержаны более 700 участников беспорядков. Это уже заметно меньше, чем накануне, и глава МВД Франции Жеральд Дарменен заявил, что волна насилия идёт на спад благодаря решительным действиям правоохранительных органов. По всей стране были мобилизованы более 45 тысяч сотрудников полиции и жандармерии.