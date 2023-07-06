Дети — жертвы войн: ООН подтвердила около 1000 убитых детей в Украине

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В своем ежегодном докладе ООН подтвердила самое большое за всю историю количество серьезных нарушений в отношении детей - более 27 000.

ООН повторила свое послание о том, что дети первыми страдают в любом вооруженном конфликте.

В своем ежегодном докладе она подтвердила самое большое за всю историю количество серьезных нарушений — более 27 000 в 2022 году.

Главные новые регионы, вызывающие обеспокоенность, — Гаити, Нигер, Эфиопия и Украина. Однако наибольшее число нарушений было зафиксировано в длительных, затяжных конфликтах, таких как в Демократической Республике Конго и Сомали.

В ООН призывают принять решительные меры для защиты детей, которых не только лишают детства, но и убивают, насилуют или вербуют в солдаты.

Доклад стал основной темой дебатов в Совете Безопасности ООН.

Вирджиния Гамба, спецпредставитель ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах:

— 1165 детей, почти все девочки, подверглись изнасилованию, групповому изнасилованию, принуждению к браку, сексуальному рабству или сексуальному нападению. Некоторые случаи были настолько тяжелыми, что привели к смерти жертв. Преступления, совершенные против этих детей, приводят в ужас.

В 2022 году ООН подтвердила 3931 случай отказа в гуманитарном доступе детям.

Омар Абди, заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ по программам:

— Дети страдают и умирают из-за жестокости и безразличия к их участи. Потому что некоторые политические лидеры и участники конфликта просто не соблюдают принцип гуманности во время конфликта.

В докладе Россия включена в список стран, совершивших преступления против детей. Это первый случай, когда постоянный член Совбеза ООН, упоминается в подобном отчете.

В контексте вооруженного вторжения России в Украину ООН подтвердила 2334 серьезных нарушения по отношению к детям.

ООН подтвердила убийства 613 детей, приписываемых российским вооруженным силам и связанным с ними вооруженным группам, 80 детей - украинским вооруженным силами 261 ребенка неустановленным правонарушителям, в основном в результате воздушных ударов.

При этом генсек ООН Антониу Гутерриш отмечает, что эти данные не отражают всей полноты картины.