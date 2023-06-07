Дети войны: возвращение на родину и реабилитация

Euronews

Вывоз детей с территории Украины во время российского вторжения стал первым основанием для международного розыска Владимира Путина. Украинские организации добиваются возвращения на родину тысяч несовершеннолетних.

Россия вывезла из Украины сотни тысяч детей. Только за первый год полномасштабного вторжения, по сообщению ТАСС, из Донбасса на российскую территорию были переправлены более 730 тысяч несовершеннолетних.

Украинские правозащитники имеют данные о депортации или похищении 19500 детей. Их возвращения на родину вместе с государственными структурами добиваются неправительственные организации, самая известная среди них –Save Ukraine.

«Мы проводим всю юридическую работу, оказываем психологическую помощь, если она необходима, и финансовую поддержку. Мы продумываем маршруты и проводим подготовку для возвращения детей с нашими партнерами», – так описывает работу организации её пресс-секретарь Ольга Ерохина.

В Save Ukraine сообщают, что смогли найти и вернуть 118 украинских детей, вывезенных в Россию. Для семей, добившихся воссоединения, на этом испытания не заканчиваются. Опыт принудительного перемещения и война оборачиваются тяжёлыми психологическими травмами как для самих детей, так и для их родителей, – объясняет директор по коммуникациям Save the Children Аджман Ямин:

«Это одна из тех ситуаций, которые очень болезненны для семей. Иногда после возвращения детей, они даже не хотят говорить об этом, потому что боятся, что потом произойдёт что-то ещё. Мы фокусируемся на том, что мы называем реинтеграцией, то есть пытаемся понять, где были дети, через что они прошли и как сделать так, чтобы это просто исчезло».

По оценкам ООН, в целом 3,5 миллиона детей в Украине критически нуждаются в помощи. Международные организации, такие как Save the Children и ЮНИСЕФ, организуют консультации для родителей и дистанционные занятия с детьми. О значении этой работы рассказывает представитель ЮНИСЕФ Дэмиан Ранс:

«Один из важнейших вопросов для ЮНИСЕФ – сделать так, чтобы дети, где бы они ни находились, независимо от обстоятельств, имели доступ к образованию, будь то обычная школьная обстановка или же онлайн-уроки».

Ремонт школ в ЮНИСЕФ называют одной из первоочередных задач. По словам Ранса, речь идёт в более широком смысле о перестройке общества, в центре внимания которого, как он считает, должны оказаться дети и их потребности. Но для этого, как признают в ЮНИСЕФ, требуются значительные ресурсы.