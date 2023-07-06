Британцы прзаднуют юбилей Национальной службы здравоохранения

В Соединенном Королевстве отмечают 75-летие Национальной службы здравоохранения - NHS. Британцы исренне гордятся и одновременно выражают недовольство NHS.
Великобритания празднует 75-летие Национальной службы здравоохранения (NHS).
По этому поводу в Вестминстерском аббатстве прошла торжественная церемония. В ней приняли участие политики, члены королевской семьи, и медики.
Медсестра Мэй Парсонс в начале службы в Вестминстерском аббатстве несет Георгиевский крест, которым ныне покойная королева Елизавета II наградила NHS за заслуги в борьбе с пандемией COVID-19.
NHS была первой универсальной и бесплатной системой здравоохранения в западном мире. Служба финансируется за счет налогов и взносов в систему национального страхования.
Принцип NHS - бесплатная медицина для всех, вне зависимости от размера кошелька. Британцы гордятся службой, когда речь идет о предоставлении экстренных услуг, но выражают недовольство, что в случае регулярных консультаций приходится долго ждать.