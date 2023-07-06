Трагедия в Уимблдоне: Land Rover въехал в здание начальной школы, погибла девочка

От полученных травм скончался ребёнок. По словам местного депутата, ещё несколько человек "борются за жизнь". Задержана женщина 40 лет, которая находилась за рулём машины.

8-летняя девочка скончалась от полученных травм после того, как в здание начальной школы на Кэмп-роуд в Уимблдоне на юго-западе Лондона врезался автомобиль.

Десять человек доставлены в больницы, ещё 16 оказывали медицинскую помощь на месте. Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть и дети, и взрослые.

На место прибыли до 20 машин скорой помощи, были задействованы пожарные и санитарная авиация.

В заявлении Скотланд-Ярда говорится, что инцидент не связан с терроризмом, ведётся расследование. По подозрению в "опасном вождении" задержана женщина в возрасте за 40, которая находилась за рулём машины.

По словам члена британского парламента от Уимблдона, это был последний день занятий перед летними каникулами в престижной частной школе для девочек в возрасте от 4 до 11 лет. Он также добавил, что в этом районе редко превышают скорость.