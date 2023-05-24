Трагедия в Гайане: пожар в общежитии устроила ученица, у которой отобрали телефон

Администрация школы-интерната запрещает детям пользоваться мобильными телефонами. Недовольный подросток, у которой отобрали гаджет, подожгла занавеску в ванной. Погибли 19 человек.

К трагедии в Гайане, где в результате пожара в интернате погибли 19 человек, привёл конфискованный телефон.

Сообщается, что недовольная девочка-подросток, у которой отобрали гаджет, распылила средство от насекомых на занавеску в ванной и подожгла её спичкой.

Источники "Франс-пресс" утверждают, что она призналась в содеянном.

В заявлении полиции говорится, что пожар быстро распространился по всему зданию, многие конструкции которого были деревянными. Двери были заперты, а заведующая интернатом "запаниковала" и не смогла найти ключ.

Пожарная бригада и полиция прибыли через 25 минут после начала возгорания.

Тринадцать девочек и сын заведующей погибли на месте, ещё пять несовершеннолетних скончались в окружной больнице Мадии.

Семь пациентов всё ещё госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии. Барбадос и Куба предложили помочь с лечением и отправить экспертов для проведения идентификации тел.

В южноамериканской стране объявлен трёхдневный траур.